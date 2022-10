Sanremo: perde il controllo dell'auto e colpisce uno scooter, donna vola fuori strada sotto l'Aurelia. È grave (foto)

Grave incidente questa mattina sull'Aurelia all'altezza di Bussana.

Un 85enne alla guida della propria auto stava procedendo in direzione Ponente quando, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a invadere la corsia opposta colpendo uno scooter.

La donna (60 anni) alla guida del mezzo a due ruote è stata sbalzata fuori strada ed è finita tra la vegetazione che sovrasta la pista ciclabile. Per il suo recupero è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero con il verricello. Ha riportato fratture alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure dopo il recupero da parte del coordinatore 118 che si è calato nella vegetazione a bordo strada. L'uomo, invece, è stato affidato alle cure dell'ospedale di Sanremo.

La strada è stata chiusa diversi minuti per favorire le operazioni di soccorso. Sul posto la Croce Verde, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

L'intervento dell'elicottero a Bussana