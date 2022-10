Sanremo: pini marittimi abbattuti in frazione Poggio, il Comitato Pat chiede di rivedere il parere (Foto)

Il comitato Pat di Sanremo ha chiesto di rivedere il parere sull’abbattimento dei pini nella zona di frazione Poggio, in via Grossi Bianchi all’intersezione con via Banchette Napoleoniche.

Lo ha fatto con una nota inviata al Comune e all’Arch. Pagliana, responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica. Il Pat sottolinea che, nel parere dell’Architetto, le opere di sostituzione degli alberi in progetto sono escluse dall’acquisizione di autorizzazione paesaggistica, visto che è un intervento ricompreso nella fattispecie ‘A 14’.

Secondo un altro articolo, invece, gli alberi monumentali sono soggetti a notevole interesse pubblico, con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica. Il Pat ha anche inviato al Comune una perizia di un esperto agronomo evidenzia come in una cartolina del primo ‘900 si vede il carrubo presente fino a pochi anni fa e, in secondo piano alcune chiome riconducibili a specie latifoglie. I pini sembrano trovarsi solamente in posizione più arretrata alla vista e potrebbero essere riconducibili a quelli odierni.

Secondo il Pat, quindi, per il loro abbattimento servirebbe l’autorizzazione paesaggistica del Ministero e, quindi, viene chiesta la revisione del parere.