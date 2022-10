Il nuovo anno accademico dell'Unitre Sanremo parte con un cambio di location

Il primo incontro sarà venerdì, alle 16, l’orario sarà lo stesso anche per gli altri appuntamenti del trimestre, fino a dicembre. La prof. Lucinda Buia, aprirà il trimestre di questo nuovo anno accademico con l'incontro 'In viaggio con Dante - parte prima: Firenze'. Tra gli altri illustri ospiti di questo calendario di lezioni troviamo anche: Cesare Melchiori con il suo libro Zitto Giudice; Leone Pippione che parlerà di Don Orione nel 150° anniversario dalla nascita; Francesco De Nicola che interverrà sul Dott.Antonio di Giovanni Ruffini. Tra gli altri appuntamenti in programma anche la partecipazione al Convegno al Casinò per il centenario della nascita di Italo Calvino e l'assemblea dei soci per l'elezione degli organi sociali.

"Una casa nuova, in questa bellissima sala consiliare del Museo Civico. Siamo molto contenti di appoggiare queste iniziative. Abbiamo scelto questa modifica per una questione di risparmio energetico, sfruttando questi spazi sempre aperti rispetto alla 'Sala degli Specchi' nel palazzo comunale. Mi auguro che questi incontri siano partecipati" - ha ricordato Silvana Ormea.

"Abbiamo ridotto la quota da 40 a 30 euro per incentivare gli iscritti. Dal 9 novembre faremo anche un corso di inglese al mercoledì mattina al Palafiori. La caratteristica dell'Unitre è stata sempre di trattare temi locali. Con il nuovo direttivo ci sarà anche un nuovo programma sul 2023 e quindi valuteremo" - ha aggiunto Alberto Locatelli.