Conferma del Sindaco in Consiglio comunale: Ospedaletti Emergenza sarà sostituita dalla Croce Rossa

Il Sindaco Daniele Cimiotti ha risposto ad una interpellanza presentata dall'opposizione riguardo un presunto 'sfratto' nei confronti di Ospedaletti Emergenza. Il Sindaco ha chiarito innanzitutto che non si tratta di uno sfratto ma della disdetta del rapporto contrattuale in essere tra l'assistenza e l'ente comunale.

“Non ci sarà nessuna interruzione del servizio - ha dichiarato il primo cittadino - a differenza di quanto affermato da esponenti di 'ViviAmo Ospedaletti'. I nostri cittadini non sono e non saranno privati del servizio di Pubblica Assistenza che dal prossimo 1° febbraio sarà a cura del Comitato sanremese della Croce Rossa e per quel che riguarda i prelievi, il servizio resta garantito dal Centro Mobile dei prelievi dell'Asl1 imperiese mentre questa amministrazione sta lavorando per ottenere un centro prelievi fisso”.

Al termine del dibattito consigliare, l'ex Sindaco Paolo Blancardi (uno dei quattro esponenti dell'opposizione) ha dichiarato la sua soddisfazione per le risposte ottenute riguardo l'interpellanza presentata.