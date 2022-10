Coronavirus: tamponi, nuovi casi e tasso di positività sui numeri di ieri, aumentano invece i ricoverati

Numeri pressoché stazionari oggi in regione e provincia. Sono infatti 1.091 i nuovi positivi al Covid in regione, in calo rispetto a ieri. Sono stati 135 nella nostra provincia, 203 nel savonese, 587 a Genova e 165 a Spezia.

Sono stati 6.161 i tamponi effettuati, dei quali 1.088 molecolari e 5.073 antigenici rapidi. Il tasso di positività è oggi in aumento al 17,70%, stabile rispetto a ieri.

In provincia di Imperia sono invece ancora aumento i ricoverati: 33, ovvero 1 in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. In regione sono 261, ovvero 13 in più di ieri e 11 (+2) in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto, un 82enne a Genova. Infine tornano sopra le 10mila le persone in isolamento domiciliare, oggi 10.102 ovvero 201 in più di ieri.

In allegato il bollettino odierno