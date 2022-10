Camporosso: aveva ucciso un maialino riprendendo tutto col cellulare, non svolge i servizi sociali e finisce in carcere

Un 35enne di Ventimiglia, Emanuel Iannuzzi, è stato portato in carcere per non aver ottemperato ai servizi sociali, dopo aver ucciso un maialino con un colpo di pistola, riprendendo la scena con uno smartphone.

I fatti risalgono al febbraio del 2019 e avvennero a Camporosso. Un gesto crudele che venne alla luce nel corso di un’indagine della Polizia di Ventimiglia. Il 35enne era stato accusato per uccisione di animale, detenzione illegale di arma e di arma clandestina.

Venne condannato a un anno e t messi che avrebbe potuto evitare con l’affidamento ai servizi sociali. Non avendo mai ottemperato a ciò, ora dovrà scontare la pena in carcere.