Sanremo: memorandum Italia-Libia, sabato prossimo un incontro sul fenomeno migratorio alla Fos

Tra pochi giorni, il 2 novembre, scade il termine entro cui le autorità italiane potranno annullare il memorandum Italia-Libia, che altrimenti sarà rinnovato automaticamente per altri tre anni. Proprio per questo è stato organizzato un incontro alla Federazione Operaia Sanremese per sabato alle 17.30 sul tema ‘Costruire la Pace’.

Il memorandum d’intesa bilaterale, firmato da Italia e Libia il 2 febbraio 2017, ha posto le basi di una costante cooperazione che affida il pattugliamento del Mediterraneo centrale ai guardacoste libici, attraverso la fornitura di motovedette, di un centro di coordinamento marittimo e di attività di formazione.

Negli ultimi cinque anni sono state oltre 82.000 le persone intercettate in mare e riportate in Libia. L’incontro di sabato è a cura di Matteo De Bellis, ricercato del segretariato di Amnesty International, e Federico Lera, membro del coordinamento ‘Migranti e Rifugiati’ della stessa Amnesty Italia.