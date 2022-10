Sanremo: inizia la battaglia contro l’autovelox dell’Aurelia Bis, in opposizione è scontro Artioli-Ventimiglia

Da quando il limite di velocità nel tratto a doppia carreggiata dell’Aurelia Bis è stato abbassato da 90 a 70 chilometri orari a Ponente è un fiorire di polemiche per le tante multe arrivate agli automobilisti pizzicati dall’autovelox installato dalla Provincia all’uscita della galleria di valle Armea. Un limite considerato troppo basso per la tipologia di strada e che da molti viene additato come stratagemma per battere cassa a suon di multe.

La questione è finita anche all’attenzione del consiglio comunale di Sanremo con ordine del giorno presentato da Andrea Artioli con il quale si chiede di avviare le pratiche per chiedere alla Provincia di alzare nuovamente il limite a 90 chilometri orari.

“Più che un’iniziativa di sicurezza mi è apparsa come un’iniziativa per fare cassa utilizzando il pretesto della velocità - ha dichiarato Artioli nell’esporre il documento in Seconda Commissione - in quel tratto di Aurelia Bis il limite era di 90 chilometri orari, quello ordinario per le strade extraurbane di quella tipologia. Il limite è stato abbassato a 70 allorché nel tratto successivo, quello a carreggiata unica e con doppio senso di marcia, è di 80. Il limite è stato rideterminato da Autofiori quando il Comune di Sanremo ha modificato il confini del centro urbano e l’Aurelia Bis è rimasta all’interno del centro urbano e non si può andare oltre i 70 chilometri orari se non c’è l’autorizzazione dell’Ente gestore della strada”.

Il tema autovelox si è presto spostato sul piano politico con l’aspro scontro tra i consiglieri Artioli e Ventimiglia che ne hanno fatto una questione di dinamiche amministrative provinciali. “La Provincia con Natta presidente aveva chiesto un autovelox proprio lì, il Prefetto per diversi anni non ha dato risposta, poi è arrivato il nuovo presidente della Provincia e immediatamente è arrivata l’autorizzazione - ha dichiarato Artioli puntando il dito contro l’amministrazione provinciale del neo presidente Scajola - come risultato abbiamo una strada sulla quale si va a 70 all’ora e arrivano le multe senza nessun miglioramento in chiave sicurezza perché gli incidenti mortali sono tutti avvenuti nel tratto a carreggiata singola. Chiediamo almeno che gli incassi che arrivano da Sanremo siano spesi sulle strade provinciali di Sanremo che portano in collina”.

“La pratica partì con la presidenza Natta di cui il sindaco Alberto Biancheri era conigliere provinciale e ha votato tutti gli atti propedeutici all’installazione dell’autovelox sull’Aurelia Bis, il presidente Scajola ha messo in atto quello che altri hanno deciso - ha replicato Daniele Ventimiglia - sull’ordine del giorno si dovrebbe scrivere di modificare la zona urbana riportandola a extraurbana. Inoltre credo che sia illegale desinare risorse provinciali solamente in una determinata zona”.

Alla Seconda Commissione ha preso parte, in qualità di tecnico, anche il comandante della Polizia Locale di Sanremo, Claudio Frattarola che ha dato una visione tecnica della questione: “Il concessionario Autostrada dei Fiori per diminuire il limite ha fatto delle analisi, sarebbe da capire quali sono. Se è vero che è una strada urbana e non extraurbana il limite di legge è 50 chilometri orari da elevare eventualmente a 70. Bisognerebbe consultare gli atti. Vero è che potrebbe essere nel circuito urbano, ma è una struttura che non ha le caratteristiche di un centro abitato”.

Frattarola ha poi portato all’attenzione della commissione anche alcuni dati statistici: dal 1° gennaio 2011 al 17 ottobre 2022 la Polizia Locale ha rilevato 92 incidenti sull’Aurelia Bis di cui 52 con lesioni o mortali, gli altri con danni a cose; di questi 29 sono avvenuti nei tratti a doppio senso di marcia, 23 (due mortali) nel tratto a carreggiata unica. In totale si sono registrati 8 incidenti all’anno su 50 mila unità giornaliere di traffico.

Il presidente della Seconda Commissione Umberto Bellini, nel ricordare la stranezza dell’Aurelia Bis con tre limiti di velocità diversi sulla stessa strada (50, 70 e 80 chilometri orari tra Arma di Taggia e Sanremo) ha aggiornato la riunione alla prossima convocazione chiedendo anche la partecipazione dei dirigenti di Autofiori e Anas che possano portare la versione tecnica e i documenti che hanno spinto alla scelta di abbassare il limite.