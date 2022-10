Sanremo: gli studenti della testata giornalistica 'Nuova Corrente' e dell’Ufficio Stampa del liceo G.D. Cassini alla masterclass di Morgan

Oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, gli studenti della testata giornalistica della Nuova Corrente e dell’Ufficio Stampa del liceo G.D. Cassini hanno preso parte alla conferenza stampa per le scuole al teatro Ariston. In questa occasione è stata presentata quella che sarà, dal giorno 20 ottobre al 22, la 45° edizione del Club Tenco di Sanremo.

Nell'ambito della presentazione il cantautore Morgan ha tenuto una lectio magistralis sul cantautorato italiano. Ore 11.20, nella sala gremita di studenti cresceva l’attesa e tra applausi, cori e fischi, tutti invocavano il nome di Morgan. Entrato in sala alle 11.29, il cantante sin da subito attira l’attenzione del pubblico sottolineando l’importanza della musica: “costruttore del mondo è chi scrive canzoni”. Propone poi il suo Poemetto Introduttivo sulla Canzone, a suo dire, ancora incompleto. In ciò, letti i versi iniziali, interroga il pubblico in merito alla canzone, spaziando poi tra i vari e più importanti autori.

L’inizio della Divina Commedia è reppato, al fine di dimostrare la scientificità e la musicalità degli endecasillabi danteschi. Affronta, inoltre, gli schemi delle canzoni di De André e Battisti: non trascurati certo, Battiato e Gino Paoli. Costruisce poi un percorso storico-letterario con cui dimostra come i cantautori contemporanei seguano quelli che sono gli schemi della canzone poetica che troviamo così spesso all’interno della storia della letteratura. Tra esibizioni al piano accompagnate da una atmosfera brillante e mirate battute, Morgan è riuscito davvero a far emozionare tutti.

Patrizia Milanese

Ufficio Stampa del Liceo Cassini