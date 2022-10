Sanremo: dopo anni la parola fine sui rimorchi abbandonati usati come discarica in Valle Armea (Foto)

Entro i prossimi giorni verrà messa la parola fine sulla rimozione dei rimorchi che da anni vengono usati come discarica in Valle Armea a Sanremo. Questa mattina la polizia municipale matuziana è intervenuta insieme al carro attrezzi per far portare via uno degli ultimi tre cassoni abbandonati in via Frantoi Canai, a lato del Mercato dei Fiori.