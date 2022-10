Coronavirus: 86 nuovi positivi nella nostra provincia, tasso di positività in calo al 16%

Sono 771 i nuovi positivi covid in regione, dei quali 86 nella nostra provincia, 143 nel savonese, 406 a Genova e 136 a Spezia.

Sono stati 4.617 i tamponi effettuati, dei quali 829 molecolari e 3.788 antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 16,69%.

In aumento il numero di ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: 23, nessuno dei quali in terapia intensiva. In regione sono 223, 11 in più di ieri dei quali 7 in terapia intensiva.

Sono 9.895 le persone in isolamento domiciliare, 168 in meno di ieri.

