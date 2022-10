Bordighera: camion incastrato in via dei Colli, serve l'intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Vigili del Fuoco impegnati da questa mattina, in via dei Volli a Bordighera, per aiutare un Tir rimasto bloccato in una curva della stretta via dell’immediato entroterra della città di confine.

Con ogni probabilità è stata nuovamente un’indicazione errata del navigatore a mettere in crisi il conducente del mezzo che, impossibilitato a muoversi autonomamente, ha chiesto l’aiuto dei pompieri.

Situazione analoga a Ospedaletti, dove è stato un Tir spagnolo a sbagliare strada. In questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale.