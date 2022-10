A Sanremo la prima uscita di Berrino dopo il voto in Senato, Biancheri: “Gesto importante e significativo” (Video)

A poche ore dalla votazione per l’elezione del presidente del Senato, Gianni Berrino ha scelto Sanremo per la prima uscita ufficiale della sua nuova vita politica.

Il neo senatore di Fratelli d’Italia ha presenziato alla conferenza stampa per la presentazione della 45ª edizione del Premio Tenco, scelta che il sindaco Alberto Biancheri non ha mancato di sottolineare pubblicamente con la dichiarazione che ha aperti l’incontro nella Sala degli Specchi di palazzo Bellevue.

“Ieri c’è stata la votazione in Senato e oggi è qui - ha dichiarato Biancheri - un passaggio importante e significativo che mi fa molto piacere e spero possa accadere di nuovo in futuro. Mi conoscete, non dico le cose se non le sento. E questa la sento”.

La dichiarazione del sindaco Alberto Biancheri