Soldano avrà la fibra ottica, il sindaco Cassini: "Sono iniziati i lavori, servizio in più per la cittadinanza"

Soldano avrà la fibra ottica ultraveloce e di ultima generazione. Lo annuncia il sindaco Isio Cassini.

Sono iniziati i lavori nel piccolo Comune della val Verbone. "Siamo messi sottosopra per i lavori per la fibra ottica” - fa sapere il primo cittadino - “In paese sta passando la ditta che porta la fibra Open Fiber. Abbiamo un po' di lavori in corso dappertutto però è un sacrificio che facciamo volentieri perché sarà un servizio in più che si potrà dare, in seguito, alla cittadinanza. Ora c’è qualche scavo e qualche tombinatura, qualche tombino che viene predisposto. Sono lavori che vengono fatti un po’ dappertutto e adesso tocca a noi”.

“Abbiamo in preventivo anche di rifare la piazza del centro, a breve, ad ottobre, dovrebbero iniziare i lavori per fare la pavimentazione nuova” - svela Cassini.