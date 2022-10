Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera, la minoranza: "Bene supplemento di indagini peritali ma bisogna trovare una soluzione"

L’esito dell’udienza sul caso della rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera, sbarcato al Consiglio di Stato martedì scorso, e la sospensione della demolizione del ristorante Amarea hanno suscitato soddisfazione ma anche interrogativi nei consiglieri di minoranza.

Il consigliere Giuseppe Trucchi ha infatti presentato un’interpellanza sulla rotonda di Sant’Ampelio al sindaco Ingenito: “Per capire bene e per far sì che il sindaco dica, proprio in Consiglio comunale, le novità e le intenzioni della maggioranza circa la gestione della annosa vicenda" - spiega Trucchi. “Il sindaco aveva fatto una conferenza dei capigruppo su questo argomento, a settembre, durante la quale abbiamo avuto un dibattito. Da allora nessuna comunicazione informativa ulteriore è pervenuta a noi consiglieri di minoranza. Nei giorni scorsi c’è stata una nuova udienza che ha stabilito un supplemento delle indagini peritali. Inoltre, come io avevo espressamente chiesto e suggerito, il sindaco ha ritenuto di sospendere l’abbattimento del ristorante, che sarebbe stato un grosso problema anche per il personale con la fine dell’attività, in attesa poi degli approfondimenti. E’ una buona notizia perché salvaguarda più di 20 posti di lavoro e un'eccellenza aziendale che richiama turismo” - dice Trucchi - “Quello che dico da due anni, e l’avevo detto anche in Consiglio comunale ma il sindaco aveva mostrato un certo ‘fastidio’, è che bisogna trattare con l’azienda Amarea per cercare di trovare una soluzione condivisa. È due anni che lo dico, se fosse dipeso da me si sarebbe cercato di evitare anche di avere una perizia. Spero che adesso finalmente si riesca a trovare una soluzione condivisa e spero davvero che sia il segnale della volontà finalmente di una seria trattativa tra Comune e privato, che mi risulta sia anche una delle strade indicate nei quesiti posti dal giudice al perito. I tempi già così difficili suggeriscono di intraprendere strade di buon senso".

Il giudice, durante l’udienza, ha disposto un supplemento di indagini peritali in merito al rischio idraulico per i locali sottostanti alla Rotonda. “Non entro nel merito della questione giuridica anche perché non ho le competenze, è chiaro che, sulla base di quanto scritto nella perizia del C.T.U. (Consulente Tecnico di Parte), ritengo che sia opportuno un approfondimento ulteriore proprio sul discorso del pericolo meteo-marino al fine, soprattutto, di verificare e stabilire quali siano i reali interventi necessari, se ce ne fosse bisogno, per una messa in sicurezza non provvisoria ma totale e completa per i prossimi anni a venire" - commenta il consigliere comunale Giacomo Pallanca - “Altresì, a fronte anche della perizia del C.T.U., già depositata, il fatto che si sia un attimo sospesa l’ordinanza di demolizione e del precario era un atto, secondo me, logico che accadesse, anche perché non essendo definita la questione dei locali sottostanti la rotonda e quindi non essendo ad oggi ancora usufruibili, era auspicabile che si arrivasse a questa soluzione, onde evitare danno su danno perché, comunque sia, sicuramente ci sarebbe potuto essere anche un risvolto di richiesta danni da parte del locatore”.

Inoltre è stato sospeso il provvedimento che ordinava alla società Amarea di provvedere alla demolizione del locale precario entro il 18 ottobre 2022. “Sono soddisfatta che il giudice abbia disposto un supplemento di indagini sul rischio idraulico dei locali sottostanti la Rotonda. Nuove perizie sono imprescindibili perché il metodo scientifico insegna che occorre basare le conclusioni sui dati e la perizia del tecnico nominato dal tribunale aveva ignorato tutti i dati disponibili, non ne aveva prodotto di nuovi, ma aveva tratto nuove conclusioni molto drastiche che lo avevano portato ad indicare che buona parte della Rotonda avrebbe dovuto essere abbattuta per innalzare di 35 cm il piano di calpestio dei locali. Sotto la Rotonda ci sono dei locali nuovissimi e bellissimi che tutti speriamo possano essere utilizzati al più presto” - dichiara il consigliere comunale Mara Lorenzi - “Bordighera sta pagando un caro prezzo per questa diatriba, con metà del belvedere in uno dei posti più pittoreschi della Riviera derubato della sua funzione di offrire bellezza dalla presenza del manufatto precario. La speranza è che si arrivi prestissimo a un’integrazione di evidenze tecniche e di negoziati in cui diventa accettabile per i concessionari entrare nei locali e abbattere il precario. Nel frattempo va benissimo che il Comune abbia rimandato, al meno per il momento, la decisione di abbattimento”.