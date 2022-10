Casette in legno: come si possono sfruttare

Ti potrà esser capitato di girare e notare che in alcuni giardini ci sono delle graziose casette in legno. Se ti sei domandata a che cosa possono servire e come potresti sfruttarle a casa tua, abbiamo le risposte che stavi cercando.

Come capanno per gli attrezzi

La maggior parte delle volte che si parla di casette in legno di vari a spessori le persone vanno subito con il pensiero al capanno degli attrezzi. In effetti, è molto utile avere in giardino un piccolo ma bel rifugio dove tenere in modo ordinato tutto quello che serve per prenderti cura del verde. La casetta diventa ottima per sistemare vasi, sacchi di terriccio, tagliaerba affinché non si rovinino per colpa degli agenti atmosferici.

Se ti dedichi volentieri al giardinaggio nel tuo tempo libero, avrai anche bisogno di un luogo dove sistemare le piante nel momento in cui arriva il freddo. La tua casetta in legno può diventare una piccola serra per tutti quei vegetali che altrimenti soffrirebbero troppo il freddo rischiando di appassire.

Come box auto

Forse non sai che moltissime casette in legno fungono da garage. Se non hai alcuna intenzione di continuare a parcheggiare la tua automobile all’aperto, prova le casette in legno. Queste strutture sono grandi abbastanza da tenere al riparo delle intemperie il tuo veicolo evitando che si sporchi o danneggi per colpa di pioggia, vento, grandine. Ti è sicuramente capitato di arrivare alla tua macchina e non riuscire nemmeno a salirci perché è incandescente. Parcheggiando al coperto, eviti che il forte calore estivo impedisca di toccare volante e cambio; il tuo veicolo è all’ombra e puoi subito partire senza perdite di tempo. Il box auto ti aiuta a far durare di più il tuo veicolo negli anni a venire mentendolo in buono stato.

Parcheggiare in un luogo chiuso e coperto è fondamentale anche per evitare danni e furti. Purtroppo, se parcheggi spesso in strada, ti sarà già capito di ritrovarti l’automobile con qualche danno fatto da chissà chi durante la notte. Grazie alla casetta in legno la tua automobile è più al sicuro e non devi più temere nulla.

Come abitazione

Sì, hai capito benissimo: le casette in legno possono diventare un’abitazione. Forse non sai che le casette possono diventare una piccola ma confortevole abitazione con tutto quello che serve. Hanno un bel tetto in tegole, infissi, pavimenti e finiture curate nel dettaglio per trasformarsi in una vera abitazione. Può essere una soluzione ottimale quando hai dei parenti e ospiti in visita. Tienila in considerazione se uno dei tuoi figli grandi ha bisogno di un posticino tutto suo ma non riesce a trovare nulla in affitto in città.

Nel momento in cui hai un appezzamento di terra in collina, montagna, al mare o semplicemente fuori città, valuta di installare una casetta in legno e farla diventare un’abitazione. Aggiungi una batteria solare portatile e hai anche l’elettricità che serve. Le casette di legno abitabili fanno proprio al caso tuo e puoi finalmente coronare il tuo sogno di avere una seconda casa di villeggiatura.