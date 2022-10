Sanremo: strada vicinale Valle Armea di nuovo allagata, l'ultima riparazione appena 20 giorni fa

Più volte nei mesi scorsi abbiamo raccolto le denunce di queste persone esauste per una situazione che sembra non trovare soluzione. Il tubo dell'acqua che passa sotto l'asfalto ciclicamente si rompe, innondando la strada con litri e litri d'acqua. Una perdita che faceva storcere il naso in piena estate nelle fasi più acute dell'emergenza idrica.

La rottura del tubo si presenta con frequenza. A volte passano giorni altre volte poche settimane come in questo caso però il problema di questa tubatura è una costante. Secondo gli abitanti della zona, quanto si sta ripetendo ormai da mesi, potrebbe essere riconducibile alle sollecitazioni che dall'asfalto si trasmettono al tubo che si trova pochi centimetri sotto. Su questa strada passano numerosi mezzi pesanti oltre alle auto e quindi la tubatura si crepa.

L'acqua copre avvallamenti e buche rendendo il transito pericoloso per chi passa in scooter o in auto lungo questi 300 metri di strada. Da tempo chi vive oltre il punto della perdita ha chiesto l'intervento di Rivieracqua e del Comune, non solo per riparare il guasto del momento ma per trovare una soluzione definitiva.