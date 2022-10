Sanremo: nuovo supermercato alla Foce, riunione tecnica in Comune ma i lavori non riprendono ancora

Riunione tecnica, alcuni giorni fa in Comune a Sanremo, per il nuovo supermercato che dovrebbe sorgere alla periferia Ovest, in corso Marconi alla Foce.

I lavori, lo ricordiamo, sono ancora bloccati e tali rimarranno nell’immediato, visto il ricorso vinto il ricorso della Coop, anche se la proprietà non ha commesso nessun abuso. La riunione dei giorni scorsi, tra i tecnici (l’architetto Ennio Scarella e l’ingegner Gianni Rolando) e gli uffici di palazzo Bellevue, è stata propedeutica al lavoro del comune per cercare di regolarizzare la situazione e poter far ripartire i lavori.

L’iter previsto nei prossimi mesi vede la ditta che aveva fatto partire i lavori, ‘La Brezza Srl’, evidenziare come ripristinerà la situazione, presentando un nuovo progetto e tenendo conto anche del ricorso. I lavori non riprenderanno comunque a breve.

Il progetto nell'area, rivalutata negli ultimi anni, dopo l’apertura di un paio di negozi di mobili e del supermercato Lidl, è a ridosso di alcune storiche concessionarie di automobili. La zona del nuovo centro commerciale riguarda l’ex ristorante ‘Galeone’ (trasferitosi da tempo al Tennis Club Matuzia) e quella retrostante.

La proprietà è intenzionata a creare due piani di posteggio interrato mentre, al piano terreno è prevista l’installazione di un supermercato ‘Eurospin’. Il secondo piano, invece, potrebbe ospitare la famosa catena Decathlon che, da tempo dovrebbe sbarcare a Sanremo. Qualche anno fa sembra fosse in dirittura d’arrivo l’accordo con ‘Auto 3’ per l’apertura nella ex sede di corso Matuzia ma, successivamente, non se ne fece nulla.

Nel caso in cui non arrivasse Decathlon, al secondo piano della struttura in costruzione, potrebbero arrivare una decina di altri negozi.