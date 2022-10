Taggia: chiusura Sclavi, Cascino "Il 5 settembre il sindaco aveva sottoscritto l'idoneità della struttura..."

"È lecito chiedersi se il Sindaco negli atti ufficiali attesta la reale situazione degli impianti o se invece come riferisce nel post tale inidoneità si è realizzata nel corso degli anni, molto probabile, o solo nelle scorse tre settimane".



E' la domanda che si pone il consigliere comunale di Progettiamo il Futuro, Gabriele Cascino in merito alle ultime vicende che hanno portato alla chiusura del campo sportivo E.Sclavi di Taggia. "Apprendiamo da un post del Sindaco di Taggia, la chiusura dell'impianto sportivo "Ezio Scalvi" per inadeguatezza ed inidoneità della struttura. Colpisce che lo stesso Sindaco in data 05 settembre 2022 abbia invece attestato alla F.I.G.C. "la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo da giuoco e degli annessi servizi e strutture..." precisando che il nulla osta non sarebbe stato sottoposto a revoca nel corso della stagione 2022/2023" - sottolinea Cascino.



"Crediamo che, a questo punto, serva una seria valutazione di tutti gli impianti sportivi cittadini, un bagno di realtà dell'amministrazione comunale sull'inadeguatezza della politica sportiva della maggioranza, un investimento strutturale sugli stessi, invece di destinare risorse ad opere di poca utilità, onde evitare di dover gestire lo sport dei ragazzi e l'impegno delle società dai post del Sindaco e dall'improvvisazione della Giunta!" - conclude Cascino.