Sanremo: lunedì prossimo torna il Consiglio comunale, un lungo 'Question Time' che scatta alle 16.30

Torna lunedì prossimo il Consiglio comunale di Sanremo. L’assise si aprirà alle 16.30 con il ‘Question Time’. Ecco le interpellanze previste:

-Interpellanza dei Consiglieri Artioli e Correnti (Liguria Popolare) riguardo alla gestione del Palafiori da parte di Orchestra Sinfonica per le manifestazioni collaterali al Festival. Relatore Assessore Faraldi

-Interpellanza del Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito agli spazi destinati al Club Tenco dall’Amministrazione comunale. Relatori: Assessori Ormea / Faraldi

-Interpellanza urgente dei Consiglieri Artioli e Correnti (Liguria Popolare) riguardante i banchi e la viabilità di accesso al Mercato Annonario. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza del Consigliere Lombardi in merito all’illuminazione pubblica nei pressi del Carcere di Valle Armea. Relatore: Assessore Donzella.

-Interpellanza del Consigliere Lombardi in merito alla situazione di degrado della zona tra P.zza Corridoni e Via Morardo. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza urgente dei Consiglieri Artioli e Correnti (Liguria Popolare) riguardante responsabilità emerse in passato nella gestione dell’acqua pubblica, con riferimento a una missiva del dott. Mangiante del 21 dicembre 2021. Relatore: Assessore Rossano

-Interpellanza del Consigliere Andrea Artioli (Liguria Popolare) in merito alla viabilità zona Tre Ponti, Capo Verde e aree balneari libere attrezzate. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla cessione mediante formula rent to buy di Casa Serena. Relatore: Sindaco

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito all’autorizzazione per la demolizione dell’albergo di Portosole. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alle rotture degli asfalti in via Duca degli Abruzzi all’altezza di Villa Magnolie. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al servizio di Scuolabus. Relatore: Assessore Pireri

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al risparmio di acqua a seguito della chiusura delle fontane cittadine. Relatore: Assessore Tonegutti

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al proliferare di colonie murine e di gabbiani dovute all’accumulo di spazzatura. Relatore: Assessore Tonegutti

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla realizzazione di marciapiede in via Duca degli Abruzzi tra via Magnolie e via Rocca. Relatore: Assessore Donzella

-Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla ristrutturazione di Villa Magnolie, sede del Liceo Classico di Sanremo. Relatore: Assessore Donzella

Successivamente verrà discusso l’ordine del giorno. E’ prevista l’adozione della disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali di cui. Quindi l’adozione di un aggiornamento al piano urbanistico comunale.

Si parlerà quindi del programma innovativo ‘La Pigna up, riattiviamo il centro storico’ e, infine, del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime con l’approvazione delle prescrizioni regionali.