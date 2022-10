Dichiarazioni del Vescovo Suetta sulla Meloni, Rifondazione Comunista di Sanremo Taggia: "Totalmente fuori luogo!"

“In riferimento alle dichiarazioni del Vescovo Suetta teorizziamo che l'esaltazione per la Meloni come nuova rappresentante dell'Umanesimo per il solo motivo che intenda riformare la 194 ci sembra totalmente fuori luogo”. Ad affermarlo è il Circolo di Rifondazione Comunista ‘Valeria Faraldi’ di Sanremo Taggia che continua: “Essa rappresenta l'espressione massima di quel cannibalismo capitalista che proprio in questi 3 anni ha dato prova di se, scatenando una feroce speculazione. Forse il Vescovo, più che l'Umanesimo, spera in una vera e propria restaurazione ante Concilio Vaticano II".

"Il suo contributo nella chiusura del campo immigrati a Ventimiglia è stato determinante, con le conseguenze che ogni giorno ci ricordano quella scelta scellerata ha causato, ma probabilmente in linea con gli evocati ‘blocchi navali’ della Meloni. Interessante invece notare la Democrazia presente nel clero dove si può esternare pensieri contrari al Sommo Pontefice in perfetta linea con il conservatorismo della Curia Romana”.