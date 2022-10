Sanremo entra in modalità risparmio energetico: meno un grado negli edifici pubblici, punti luce temporizzati e transizione led

L’autunno più critico degli ultimi anni sta per entrare nel vivo e il rincaro energetico si appresta a essere sgradito protagonista della vita quotidiana per privati cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Sanremo ha istituito da inizio settembre un tavolo permanente dedicato alla crisi energetica in atto per fare il punto ogni settimana anche con le società partecipate in modo da adottare ogni azione possibile nel nome del risparmio. Un lavoro costantemente in divenire ma che sta già dando i primi risultati in attesa delle annunciate ulteriori manovre governative.

Palazzo Bellevue sta lavorando su tre fronti. Tutto ha avuto inizio dall’abbassamento di un grado della temperatura negli uffici pubblici come stabilito dalle norme arrivate da Roma, mentre in chiave locale è stata stabilita la temporizzazione di alcuni punti luce in città durante le ore notturne.

Il terzo step è al contempo il più impattante e il più complesso da portare a compimento. L’amministrazione ha intenzione di accelerare sul progetto per la transizione a led di tutto il sistema di illuminazione cittadino. Già tanto è stato fatto, ma sono ancora parecchi gli impianti obsoleti.

Il Comune è in attesa dello sblocco dei fondi Por Fesr da parte della Regione ma, per accelerare i tempi, il sindaco Alberto Biancheri sta valutando una manovra d’anticipo. L’investimento si aggirerebbe sui 2,5 milioni di euro e permetterebbe nell’immediato un risparmio tra l’1,5 e i 2,5 milioni, oltre ad alleggerire le bollette anche sul lungo periodo.

Per il momento non sono previsti provvedimenti più drastici come sta accadendo altrove con lo spegnimento delle caldaie negli impianti sportivi. Sono però allo studio nuove piccole iniziative che potranno essere messe in campo nelle prossime settimane. Intanto proseguirà il lavoro del tavolo dedicato per una continua mappatura di tutti i consumi energetici.