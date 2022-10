Perinaldo: rischio di frane sulla Provinciale 59, ordinanza del Sindaco per i proprietari dei terreni

Rischio per il passaggio sulla Strada Provinciale 59 tra Vallecrosia e Perinaldo, per la caduta di pietre e altro sulla carreggiata. Per questo il Sindaco del piccolo centro dell’entroterra ha emanato un’ordinanza nei confronti dei proprietari di alcuni terreni, da dove il materiale cade.

Il primo cittadino, infatti, ha accertato che sulla strada e in diversi punti cadono pietre e terra sulle cunette di raccolta delle acque meteoriche ma anche sulla carreggiata vera e propria, condizione che mette in serio pericolo la circolazione veicolare.

La segnalazione in merito è arrivata in Comune dalla Polizia Provinciale, nel corso di sopralluogo. Dopo aver ascoltato il parere dell'Ufficio Tecnico sui provvedimenti da assumere, il Sindaco ha evidenziato come i terreni interessati dalle frane e adiacenti la Sp 59, non hanno adeguate opere di sostegno del terreno e costituiscono causa di frane in caso di piogge e del passaggio di animali selvatici.

Nell’ordinanza viene chiesto ai proprietari una urgente messa in sicurezza ma anche l’immediata e completa rimozione del materiale franato e di quello che sta per franare, ogni volta che si verificano condizioni di pericolo. Gli interventi da parte dei privati dovranno essere eseguiti entro tre giorni.