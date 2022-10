Il presidente della Regione Piemonte Cirio a Limone per un incontro sul Colle di Tenda chiesto dai francesi

Tavolo sul Colle di Tenda, giovedì prossimo a Limone Piemonte. A distanza di un paio di settimane dalla visita al cantiere con il commissario straordinario ingegner Nicola Prisco, è la parte francese a chiedere un incontro. In particolare, a Limone ci sarà il Prefetto commissario per la ricostruzione, Xavier Pelletier.

Al tavolo anche il presidente della regione Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi. E' lui a commentare: "Siamo stati invitati e saremo presenti. Non sappiamo, al momento, quali saranno le tematiche da sviscerare. Sul Tenda, rispetto a quanto emerso due settimane fa, non ci sono sostanziali novità".

Potrebbe, ed è ciò che spera Gabusi, arrivare una risposta sul fronte treni. "Il territorio chiede una partenza alle 6.30 da Ventimiglia al posto di quella delle 9.37. RFI sta colloquiando con le ferrovie francesi, perché al momento non è possibile attivare la corsa in quanto il binario - unico - è occupato dal treno Nizza-Breil-Tenda. Il treno italiano dovrebbe quindi fermarsi a Breil e aspettare il passaggio di quello francese. Noi siamo disponibili ad anticipare la corsa, ma i francesi ci devono far passare. Ovviamente, i francesi diretti a Tenda possono salire sul treno italiano".

Sul fronte lavori al tunnel, al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Siamo sempre a meno di un chilometro di scavo e si attende di poter partire con i lavori per il ponte sul Rio della Cà.