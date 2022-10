Al Casinò di Sanremo la premiazione del 5° premio letterario Lions (foto)

Sabato il teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato la cerimonia di premiazione della 5ª edizione del premio letterario Lions.

Di fronte ad un numeroso, attento e qualificato pubblico (studenti, professori e Lions) sono stati premiati i finalisti delle tre sezioni del concorso riservato alle prefazioni.

L'evento, nato dall'iniziativa del Lions Club Nizza Monferrato Canelli è stato, in questa edizione, sostenuto dal Governatore Claudio Sabattini e dai LC Sanremo Host e Sanremo Matutia.

La seconda sezione si rivolge agli studenti degli istituti superiori chiedendo loro di realizzare una prefazione ad un'opera di Italo Calvino.

In questo caso la giuria ha consegnato la palma del vincitore a Maddalena Riccone studentessa del Liceo Parodi di Acqui Terme.

Seconde classificate le studentesse del Liceo Vieusser di Imperia Ruma, De Angeli e Bruna che hanno realizzato un lavoro di gruppo.

Terza classificata Elena Bendicenti dell'istituto tecnico Andriano di Castelnuovo Don Bosco.



Quindici studenti hanno raggiunto la fase finale su ben 106 partecipanti in rappresentanza di oltre 20 istituti scolastici e Licei di Piemonte e Liguria.

La novità di questa edizione risulta essere la sezione dedicata al multimediale. Agli studenti si chiedeva di rappresentare in varie forme visive un'opera di Calvino.

In questo caso il primo posto se lo aggiudica il fumetto realizzato da Camilla Garrone del liceo Vercelli di Asti che ha superato il lavoro di gruppo della classe V dell'istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia classificata seconda con un corto dal titolo "Le città invisibili" e la classe V del liceo Osa Montale di Bordighera con il podcast "Ti con Zero". Tutti i contenuti prodotti saranno consultabili sui canali sociale e sul sito del Club Nizza Monferrato Canelli.



Grande soddisfazione dei Lions Club organizzatori che hanno potuto contare sulla collaborazione dell'amministrazione comunale di Sanremo, nella persona dell'assessore alla Cultura Silvana Ormea, dell'istituto Pegaso, di Alleanza Assicurazioni, della Banca di Asti, del Consorzio dell'Asti e della Cooperativa Sociale Elsa di Canelli.



Simpatico il collegamento ideale tra le città di Sanremo e Alba. Infatti alla presenza dell'assessore e vice sindaco della capitale delle Langhe, Carlotta Boffa, è stata presentata la 6ª edizione del Premio Letterario Lions che sarà dedicata a Beppe Fenoglio.