Imprenditori e professionisti dell'estremo Ponente ligure aderiscono al network Bni, Ventimiglia ha il "Capitolo Corsaro Nero" (Foto)

BNI è il primo network al mondo per lo sviluppo del business che utilizza il metodo dello scambio referenziale sotto il motto "Giver Gains- Il dare per ricevere". Bni, presente nella nostra Provincia da cinque anni su iniziativa di due imprenditori piemontesi Monica Passini e Dario Castagna conta oggi 155 membri scritti in 5 Capitoli ed è in continua crescita con la previsione di arrivare ad oltre 250 nel 2023.