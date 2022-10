Ventimiglia: al Forte dell'Annunziata primo appuntamento con il convegno di Asl1 “Parliamo insieme di...emozioni, amore, sessualità”

Appuntamento con il primo di una lunga serie di eventi dedicati al mondo dei giovani in Asl1.

Domani alle 16.30 presso il Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, Asl1 nell'ambito dei progetti di Regione Liguria targati Interreg Alcotra e ProSol Giovani, ha organizzato il convegno dal titolo “Parliamo insieme di...emozioni, amore, sessualità”.

I destinatari sono i ragazzi e le ragazze tra gli 11 ed i 14 anni e le loro famiglie. L'incontro sarà un momento di formazione interattiva per i giovani e le loro famiglie, ma soprattutto un modo per poter esprimere le proprie perplessità, fare domande, oltre a comprendere come garantire uno sviluppo e una educazione sessuale rispettosa della propria emotività.

La conferenza è gratuita, è consigliabile la prenotazione via posta elettronica all'indirizzo: alcotra@asl1.liguria.it