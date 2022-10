Donazione del Rotary Club di Sanremo alla Casa di riposo per anziani 'Cà Milio' di Perinaldo

Proseguendo nel suo impegno sociale, il Rotary Club di Sanremo, oggi ha donato alla Cà Milio, Casa di riposo per anziani di Perinaldo, un concentratore di ossigeno, attrezzatura di fondamentale importanza per gli ospiti della Struttura.



La donazione è avvenuta nell’ambito di un progetto condotto dai Rotary Club italiani grazie anche al contributo di USAID, Agenzia Governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale, su iniziativa del past President del Rotary Club Sanremo, Andrea Ghirardelli.



Presenti alla cerimonia di consegna il Sindaco di Perinaldo, Francesco Guglielmi, il Presidente della Casa di riposo, Patrizia Guglielmi, il Presidente del Rotary Club Sanremo Luigi Fracas e di numerosi Soci del Club pervenuti al paese di Perinaldo per l’occasione e di molti esponenti dell’amministrazione Comunale. Una breve cerimonia culminata con la benedizione dell’importante attrezzatura si è conclusa con i sentiti ringraziamenti del Sindaco e degli ospiti della Casa di riposo.