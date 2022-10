Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi a Triora in frazione Goina, per un giovane che, scivolato mentre stava andando a funghi, è caduto per una ventina di metri procurandosi una presunta frattura ad una caviglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo con il Nucleo Saf, insieme al personale medico del 118. Il giovane fortunatamente non è in gravi condizioni ma servirà un po’ di lavoro per portarlo in strada e quindi in ospedale.