Taggia: calano gli accessi all'Emporio Alimentare, Cane "Non possiamo farne a meno, cerchiamo nuovi locali"

Sono poco più di un centinaio le persone che oggi si rivolgono all' emporio alimentare comunale a Taggia . Un servizio importante che viene gestito dalla Croce Verde Arma Taggia e nato nell'ottobre 2020, con l'allora assessore Maurizio Negroni, come misura d'aiuto per una sempre più pressante emergenza economica causata dalla pandemia. Nei momenti di maggiore afflusso è arrivato a servire fino a poco più di 500 persone.

"Dobbiamo valutare come migliorare la fruibilità dell'Emporio - spiega l'Assessore - la mia volontà e quella dell'amministrazione comunale è di trovare locali più idonei. Stiamo cercando di capire se ci siano sedi alternative per migliorare l'organizzazione e la gestione degli alimenti oltre a garantire la privacy di chi usufruisce del servizio. Senza dimenticare il centro anziani. E' giusto che queste persone abbiano i loro spazi al 100%, abbiamo visto come queste attività sociali siano un importante aiuto psicologico".

Per l'Emporio una delle possibilità valutate in passato riguardava l'area delle ex Caserme Revelli. "Al momento stiamo prendendo in considerazione più opzioni diverse - conferma l'assessore Cane - ma preferisco non sbilanciarmi fino a quando non avremo la certezza. Il punto è che allo stato attuale, l'Emporio è un servizio che bisogna mantenere, di cui non possiamo fare a meno e che dovrà essere necessariamente migliorato".