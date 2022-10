Sanremo: giornate informative per i cittadini su 'Allerta meteo e Come comportarsi in caso di allerta meteo'

Il Servizio Protezione Civile del Comune di Sanremo organizza alcune giornate informative per la cittadinanza sui temi 'Allerta meteo e Come comportarsi in caso di allerta meteo' con il seguente calendario:

- oggi pomeriggio, dalle 14 alle 17 in piazza Colombo

- sabato 8 ottobre, dalle 10 alle 17 in piazza Siro Carli.