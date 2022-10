Imperia: sul tema del 'Long Term Care' (assistenza a lungo termine), se ne è parlato nell'incontro a cura di Unipolsai

Ieri nell’accogliente cornice dell’Auditorium del Museo Fratelli Carli, l’Agenzia Unipolsai degli Agenti Paola e Luigi Chiocca, davanti ad una nutrita platea di circa 80 persone, ha affrontato il tema della LTC (Long Term Care) cosiddetta Assistenza a lungo termine. La Dott.ssa Chiocca nell’introduzione ai relatori, ha messo in evidenza come alla longevità degli Italiani, non corrisponda una struttura sanitaria nazionale, in grado di curare gli anziani fino alla fine e come purtroppo proprio la Pandemia da Covid 19 abbia palesato tutta una serie di debolezza strutturali e di lacune presenti nei Servizi di assistenza a lungo termine e soprattutto le sfide che gli Stati debbano affrontare affrontare per garantire una long term care sia accessibile, adeguata e di buona qualità.

I relatori del gruppo Unipolsai, Marcello Chichiriccò e Carlo Mondino, senza parlare direttamente di polizze, hanno approfondito il tema dell’assistenza, fino a qualche tempo fa delegato alle cure parentali, oggi affidato a badanti e Rsa dai costi rilevanti, mostrando le possibile alternative. Infine Stefano Gobbi, commercialista imperiese dello Storico Studio Gobbi presente sul territorio dal 1960, ha illuminato l’uditorio con importanti informazioni fiscali sui prodotti Autonomia, soffermandosi in particolare sui vantaggi per le imprese.

Lo slogan di fondo dell’evento è stato “l’Assicurazione è una risorsa, non per diventare ricchi, ma per essere di fronte ad un evento avverso, come ricchi lo si fosse”: una frase su cui riflettere.