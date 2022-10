Sanremo: scontro auto-scooter all'altezza dello Zampillo, giovane portata in ospedale e traffico in tilt (Foto)

Scontro tra un’auto e una moto, questa sera in via Roma a Sanremo, davanti allo Zampillo. Un'auto francese, condotta da un giovane residente in Italia, ha urtato un ciclomotore fermo all'incrocio facendogli perdere l'equilibrio.

Alla guida del mezzo a due ruote una ragazza minorenne che si è procurata una contusione non grave. E’ intervenuta l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale che ha proceduto ai rilievi del caso e all'accertamento delle responsabilità.