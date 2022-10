Domenica prossima lo spettacolo del 'Villaregia air show': ecco tutti i divieti e le chiusure a Riva Ligure

In occasione del ‘Villaregia Air Show’ di domenica prossima tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, che vedrà protagonista la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, anche il Comune di Riva ha approntato una serie di chiusure e divieti, per garantire la sicurezza, a seguito dei diversi tavoli tecnici istituiti in Prefettura.

In particolare, dalle 10 al termine dell’evento, è previsto il divieto di transito e la sosta su tutto corso Villaregia e la chiusura di ogni accesso carrabile sullo stesso in tutta la sua estensione, dall'intersezione con l'Aurelia fino a quella con piazza Ughetto.

Verrà istituito il divieto di sosta nel tratto di via Garibaldi in prossimità del civico 53, lato mare e in via Caravello sul lato ponente poco prima dello stallo di sosta bus a lato delle scuole ed il corrispondente lato opposto fino all'intersezione con corso Villaregia, per realizzare un'area di manovra rotatoria e agevolare l'inversione del senso di marcia sul tratto, ovvero da mare verso monte a senso alternato.

Divieto di transito a tutti i veicoli in via Giardino nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazzini e via Nino Bixio. Divieto di svolta in vico San Maurizio, provenendo da via Vigne eccetto che per gli autorizzati ad accedere alle proprie abitazioni nel tratto ricompreso con via Nino Bixio. Senso unico di marcia in direzione mare>monti di vico San Maurizio provenendo da Santo Stefano al Mare.

Divieto di sosta e chiusura al transito su tutta via Martiri, ambo i lati, eccetto che per i veicoli autorizzati, compresa piazza Matteotti. Ddivieto di sosta nell'area posta a sud di via Caravello (a lato del ‘Doro Market’) e su tutto il tratto compreso tra fino l'intersezione con corso Villaregia. Dalle 6 di domenica e fino al termine dei lavori di smontaggio, è vietata la sosta in tutta piazza Ughetto.

Da oggi alle 12.30 e fino al termine dell'evento previsto il divieto di sosta nella parte centrale degli stalli di sosta blu di piazza Ughetto.