“Più telecamere per la sicurezza urbana”. Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“Sono iniziati i lavori per le nuove installazioni in diverse zone della città, tra cui via Vittorio Veneto all’angolo con via Vittorio Emanuele e in Arziglia, nell’area del Giardino di Cammi”- fa sapere il primo cittadino.