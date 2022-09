Serata di apertura dell'anno sociale 2022/2023 per il Lions club Bordighera Otto Luoghi

“Non siamo Lions per essere ma Lions per fare". Il Presidente del Lions club Bordighera Otto Luoghi Fabrizio Condrò, nella serata di apertura, invita tutti i soci a mantenere l'impegno di creare e diffondere l'atmosfera di intesa ed entusiasmo per collaborare e raggiungere risultati positivi.

Giovanni Paolo II sosteneva che "la solidarietà è la determinazione di impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti".

Nel discorso di apertura, presenta un programma in cui la solidarietà e l'impegno sarà rivolto espressamente ai ragazzi e alle famiglie con uno sguardo particolare alla Fondazione dei Padri Somaschi. Verranno organizzate serate con relatori specializzati, in cui si affronteranno tematiche legate alla valorizzazione e la qualità del tempo che i genitori dedicano ai figli in età adolescenziale; non mancheranno iniziative che mirate al coinvolgimento delle famiglie e alla conoscenza del territorio, con connubio tra arte ed enologia.

Un programma intenso sia a livello nazionale sia territoriale, con l'obiettivo di condividere con il mondo Leo, iniziative che diffondano la cultura e la passione alle generazioni future dell'Associazione. Il cerimoniale della serata è stato sentito e preciso, curato dalla Cerimoniera Mimma Espugnato De Chiara.

Presenti alla serata gli Officer Distrettuali:

la Presidente Distrettuale Leo Barbara Provera, Giorgio Marenco Presidente di Zona, Luigi Amorosa Segretario distrettuale e consorti. La serata si è svolta al Ristorante Balzi Rossi, dove l'accoglienza e l'eccellenza della cucina ha contribuito a creare un un'atmosfera piacevole di apertura di un proficuo Anno Sociale.

Ilaria Tacchi

Addetto Stampa Lions club Bordighera Otto Luoghi