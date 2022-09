Elezioni politiche, nell'estremo Ponente prevale Fratelli d'Italia: 'Noi Moderati' tra i più votati a Camporosso

L’estremo Ponente ligure ha scelto la coalizione di centrodestra, in particolar modo Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni.

Bordighera per il Senato ha infatti votato per Gianni Berrino che ha ottenuto 2.510 voti (52,91%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha conquistato 1.455 voti (31,72%), il Partito Democratico – Italia Democratica e progressista, invece, 703 voti (15,33 %) seguito dalla Lega per Salvini Premier con 416 voti (9,07%). Azione-Italia Viva-Calenda ha ottenuto 404 voti (8,81%); il Movimento 5 Stelle 392 (8,55); Forza Italia 388 (8,46%); Alleanza Verdi e Sinistra 172 (3,75%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 164 (3,58%); +Europa 151 (3,29%); Italexit per l’Italia 114 (2,49%); Italia Sovrana e Popolare 101 (2,20%); Unione Popolare con De Magistris 38 (0,83%); Vita 37 (0,81%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 29 (0,63%); Partito Comunista dei lavoratori 15 (0,33%); Mastella Noi di Centro Europeisti 8 (0,17%). Per la Camera, invece, la Città delle Palme ha scelto Edoardo Rixi che è stato eletto con 2.500 voti (52,62%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha ottenuto 1.490 voti (32,50%), il Partito Democratico – Italia Democratica e progressista 697 voti (15, 20%), mentre la Lega per Salvini Premier 456 voti (9,95%). Azione-Italia Viva-Calenda ha ottenuto 433 voti (9,44%); Movimento 5 Stelle 398 (8,68%); Forza Italia 389 voti (8,48%); Alleanza Verdi e Sinistra 170 (3,71%); +Europa 157 (3,42%); Italexit per l’Italia 117 (2,55%); Italia Sovrana e Popolare 87 (1,90%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 73 (1,59%); Vita 51 (1,11%); Unione Popolare con De Magistris 34 (0,74%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 27 (0,59%); Mastella Noi di Centro Europeisti 6 (0,13%). “E’ un risultato che conferma sicuramente il centrodestra nella nostra provincia. Abbiamo fortunatamente una maggioranza di centrodestra anche a livello nazionale che però dovrà affrontare dei grossi problemi a partire dalla grave situazione economica, ai costi dell’energia elettrica, al mercato del lavoro, alla sanità, alla giustizia e alla sicurezza, che saranno intensi. Sicuramente ci sarà molto da lavorare perché su questi temi il paese attende risposte da molti anni e non sono più rinviabili“ - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Complimenti a Gianni Berrino per l’eccellente risultato, da senatore potrà perciò rappresentare la nostra provincia a Roma“.

Anche Vallecrosia per il Senato ha votato per Gianni Berrino che ha ottenuto 1757 voti (58,03%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha infatti conquistato 932 voti (31,60%), il Partito Democratico – Italia Democratica e progressista, invece, 421 voti (14,28%) seguito dal Movimento 5 Stelle con 310 voti (10,51%). Lega per Salvini Premier ha ottenuto 285 voti (9,66%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 255 (8,65%); Forza Italia 241 (8,17%); Azione-Italia Viva-Calenda 145 (4,92%); Alleanza Verdi e Sinistra 96 (3,26%); +Europa 90 (3,05%); Italexit per l’Italia 71 (2,41%); Italia Sovrana e Popolare 31 (1,05%); Unione Popolare con De Magistris 26 (0,88%); Vita 24 (0,81%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 9 (0,31%); Partito Comunista dei lavoratori 8 (0,27%); Mastella Noi di Centro Europeisti 5 (0,17%). Per la Camera, invece, la Città della Famiglia ha scelto Edoardo Rixi, che è stato eletto con 1.705 voti (56,53%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha ottenuto 961 voti (32,77%), il Partito Democratico – Italia Democratica e progressista 429 voti (14,63), mentre la Lega 366 voti (12,48%). Movimento 5 Stelle ha ottenuto 320 voti (10,91%); Forza Italia 236 voti (8,05%); Azione-Italia Viva-Calenda ha ottenuto 159 voti (5,42%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 112 (3,82%); Alleanza Verdi e Sinistra 94 (3,20%); +Europa 85 (2,90%); Italexit per l’Italia 74 (2,52%); Unione Popolare con De Magistris 27 (0,92%); Italia Sovrana e Popolare 27 (0,92%); Vita 23 (0,78%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 15 (0,51%); Mastella Noi di Centro Europeisti 5 (0,17%). “Si conferma quello che erano i sondaggi prima del voto sia su scala nazionale che su scala regionale, per cui una grande vittoria del centrodestra che non darà più alibi per poter governare il paese. Siamo in attesa che i programmi portati agli elettori si trasformino per il Governo” – commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Diciamo che sono soddisfatto del centrodestra”.

A Ventimiglia il centrodestra si attesta al 61,21%. La Città di Confine per il Senato ha votato per Gianni Berrino che ha ottenuto 5.716 voti (61,21%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha infatti conquistato 3.016 voti (33,26 %), Lega per Salvini Premier 1382 voti (15,24%); il Pd 1127 voti (12,43%). Forza Italia, invece, ha ottenuto 833 voti (9,19%); il Movimento 5 Stelle 826 voti (9,11%); Azione-Italia Viva-Calenda 430 (4,74%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 328 (3,62%); Alleanza Verdi e Sinistra 295 (3,25%); Italexit per l’Italia 262 (2,89%); +Europa 213 (2,35%); Italia Sovrana e Popolare 123 (1,36%); Unione Popolare con De Magistris 79 (0,87%); Vita 73 (0,81%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 35 (0,39%); Partito Comunista dei lavoratori 34 (0,37%); Mastella Noi di Centro Europeisti 12 (0,13%). Per la Camera, invece, Ventimiglia ha scelto Edoardo Rixi, che è stato eletto con 5.708 voti (61,13%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha ottenuto 2.944 voti (32,48%), la Lega per Salvini Premier 1.719 (18,97%) e il Pd 1.113 voti (12,28). Il Movimento 5 Stelle, invece, ha ottenuto 836 voti (9,22%); Forza Italia 739 (8,15%); Azione-Italia Viva-Calenda ha ottenuto 450 (4,97%); Alleanza Verdi e Sinistra 297 (3,28%); Italexit per l’Italia 255 (2,81%); +Europa 224 (2,47%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 149 (1,64%); Italia Sovrana e Popolare 129 (1,42%); Unione Popolare con De Magistris 83 (0,92%); Vita 77 (0,85%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 38 (0,42%); Mastella Noi di Centro Europeisti 10 (0,11%).

Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc ottiene tanti voti a Camporosso, che per il Senato ha votato per Gianni Berrino che ha ottenuto 1.535 voti (63,53 %). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha conquistato 791 voti (33,65%), Lega per Salvini Premier 269 (11,44%) mentre Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc ha conquistato ben 253 voti (10,76 %). Il Movimento 5 Stelle, invece, ha ottenuto 229 voti (9,74); Forza Italia 191 (8,12%); Partito Democratico – Italia Democratica e progressista 264 (11,23%); Azione-Italia Viva-Calenda 95 (4,04%); +Europa 67 (2,85%); Italexit per l’Italia 59 (2,51%); Alleanza Verdi e Sinistra 59 (2,51%); Unione Popolare con De Magistris 19 (0,81%); Italia Sovrana e Popolare 19 (0,81 %); Vita 18 (0,77%); Partito Comunista dei lavoratori 9 (0,38%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 7 (0,30%); Mastella Noi di Centro Europeisti 2 (0,09%). Per la Camera, invece, Camporosso ha scelto Edoardo Rixi che è stato eletto con 1.510 voti (62,66%). Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ha ottenuto 827 voti (35,31%), la Lega per Salvini Premier 327 voti (13,96%) e il Partito Democratico – Italia Democratica e progressista 267 voti (11,40%). Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto, invece, 229 (9,78); Forza Italia 192 voti (8,20%); Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 130 (5,55%); Azione-Italia Viva-Calenda ha ottenuto 110 voti (4,70%); Italexit per l’Italia 71 (3,03%); +Europa 65 (2,78%); Alleanza Verdi e Sinistra 55 (2,35%); Unione Popolare con De Magistris 24 (1,02%); Vita 18 (0,77%); Italia Sovrana e Popolare 19 (0,81%); Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico 8 (0,34%); Mastella Noi di Centro Europeisti 0 (0%). “Sono molto soddisfatto dei risultati di Noi Moderati perché siamo arrivati al 10,76%, che dovrebbe essere una delle percentuali più alte a livello regionale e nazionale. Dopo venti giorni che è nato questo nuovo partito, diciamo questo nuovo simbolo, e questi sono i risultati, siamo contenti” - dichiara il vicesindaco di Camporosso Maurizio Morabito - “Significa che il percorso che abbiamo fatto già dalle regionali e che abbiamo continuato fino ad ora ha dato i suoi frutti. Continuiamo a prendere la strada che abbiamo lasciato alle regionali, sicuramente saremo pronti per le prossime sfide. Abbiamo vinto anche come centrodestra, è una grande soddisfazione“.