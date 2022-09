Elezioni, affluenza al 60% in provincia di Imperia: il 10% in meno rispetto al 2018

Nell’imperiese i cittadini che hanno votato per le elezioni politiche 2022 sono stati il 59,58% alla Camera e il 59,57% al Senato. Alle 23 si sono chiuse le urne per la tornata elettorale finalizzata ad eleggere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Rispetto al 2018 l'affluenza è stata del 10% in meno. Alle ultime elezioni ha infatti votato il 69,63% dei cittadini.

In Liguria l'affluenza si attesta invece al 64,42%, (72,96% nel 2018).

Nella nostra provincia erano 160 mila e 631gli aventi diritto di voto mentre le sezioni da scrutinare sono 256. Nel capoluogo l’affluenza si attesta al 62,22% (71,09% nel 2018), a Sanremo al 57,63% (67,87%) a Bordighera al 60,65% (68,48%) e a Diano Marina al 64,07% (71,96%)

A Taggia ha votato il 60,71% degli aventi diritto (71,42%), a Ventimiglia il 54,75% (64,31%) e a Vallecrosia il 58,54% (67,67%).

Il comune più “virtuoso” sul fronte della partecipazione al voto è stato Montegrosso Pian Latte, in Valle Arroscia, che ha registrato il 75,50% (81,48%). Maglia nera invece, ad Apricale con solo il 46,76% dei cittadini che si sono recati ai seggi (55,20). Apricale inoltre, è l'unico comune dell'imperiese che si ferma sotto il 50%.

I dati comune per comune:

Airole 64,98

Apricale 46,76

Aquila D'arroscia 67,97

Armo 65,12

Aurigo 72,79

Badalucco 61,51

Bajardo 55,26

Bordighera 60,65

Borghetto D'Arroscia 61,64

Borgomaro 60,06

Camporosso 59,45

Caravonica 77,30

Castelvittorio 61,50

Castellaro 62,0

Ceriana 51,35

Cervo 60,47

Cesio 63,64

Chiusanico 69,79

Chiusavecchia 66,18

Cipressa 63,16

Civezza 67,45

Cosio D'Arroscia 64,69

Costarainera 67,11

Diano Arentino 61,15

Diano Castello 61,68

Diano Marina 64,07

Diano San Pietro 62,92

Dolceacqua 60,60

Dolcedo 61,44

Imperia 62,24

Isolabona 56,36

Lucinasco 68,33

Mendatica 64,05

Molini di Triora 57,92

Montalto Carpasio 52,93

Montegrosso Pian Latte 78,50

Olivetta San Michele 57,76

Ospedaletti 62,61

Perinaldo 50,33

Pietrabruna 62,68

Pieve di Teco 58,92

Pigna 50,66

Pompeiana 62,48

Pontedassio 65,48

Pornassio 40,92

Prelà 56,68

Ranzo 59,21

Rezzo 62,55

Riva Ligure 60,18

Rocchetta Nervina 62,69

San Bartolomeo al Mare 62,62

San Biagio della Cima 57,96

San Lorenzo al Mare 67,91

Sanremo 57,22

Santo Stefano al Mare 63,39

Seborga 71,16

Soldano 59,92

Taggia 60,71

Terzorio 68,25

Triora 65,10

Vallebona 57,84

Vallecrosia 58,54

Vasia 63,51

Ventimiglia 54,75

Vessalico 60,23

Villa Faraldi 56,98