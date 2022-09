Prosegue la collaborazione fra Confcommercio e Club Tenco: torna la manifestazione "Arte in Città" dedicata ai fumettisti

Confcommercio e Club Tenco proseguono la collaborazione iniziata nel 2019 con la firma dell'Accordo Quadro pluriennale, promuovendo anche quest'anno, in concomitanza con la Rassegna della Canzone d'Autore, la manifestazione "Arte in Città", dedicata ai fumettisti.

In occasione del prestigioso Premio Tenco, la Confcommercio sarà tra i protagonisti: in collaborazione con l'Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Club Tenco, verranno coinvolti alberghi, esercizi commerciali e pubblici esercizi. La manifestazione sarà come nel passato realizzata con fumetti inerenti gli artisti vincitori dei Premi Tenco dell'anno o le loro canzoni, ma avrà come protagonisti giovani, nuovi disegnatori. Per questo il Club Tenco ha realizzato una piattaforma dove chiunque per farsi conoscere potrà presentarsi e proporre le proprie vignette e tra questi, quelli che a giudizio del Club risulteranno i più meritevoli, verranno invitati a Sanremo durante il periodo della rassegna.

Le opere realizzate dagli artisti, scelti verranno replicate, incorniciate ed esposte negli esercizi commerciali, strutture ricettive e pubblici esercizi al fine di abbellirle e creare un legame tra le varie realtà presenti a Sanremo, dando al visitatore un'immagine ancor più ricca della città. Saranno anche realizzate centinaia di copie delle vignette, in formato cartolina, che saranno omaggiate ai visitatori dei locali aderenti all'iniziativa.

Le stampe saranno distribuite da Confcommercio Sanremo agli esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive, nella settimana dal 3 al 5 ottobre affinché possano essere esposte una settimana prima dell'inizio dell'evento, che avrà luogo dal 17 ai 22 ottobre e rimanere esposte un mese.

Confcommercio Sanremo attiverà delle convenzioni presso le strutture turistico-ricettive e gli esercizi commerciali affinché ci sia la possibilità di applicare condizioni di favore agli addetti ai lavori e ai partecipanti all'iniziativa, comunicando sul sito i nomi delle aziende aderenti. Sarà creato un ‘circuito dell'accoglienza’ per i partecipanti, gli addetti ai lavori e coloro che sceglieranno Sanremo in viste dell'evento.