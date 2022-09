Diano Marina: anche il Museo Civico 'Lucus Bormani' aderisce domani alle 'Giornate del Patrimonio'

Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce domani alle “Giornate Europee del Patrimonio (GEP) / European Heritage Days” 2022, che hanno come tema quest’anno “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee, un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società europea ed italiana.

Durante la giornata di domani il MARM sarà visitabile al prezzo simbolico di euro 1,00 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; alle 10.30 e alle 15,30 si svolgerà una visita guidata al percorso espositivo, una importante opportunità per residenti e turisti per riscoprire il ricco patrimonio culturale del Golfo Dianese, 100.000 anni di storia raccontati nelle Sezioni Archeologica e Risorgimentale.

L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in stretta collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina.