Maltempo in arrivo sulla nostra provincia: secondo Meteo France le precipitazioni potrebbero essere consistenti

Come sempre l’attesa è per l’ora di pranzo quando, dopo i controlli dei modelli matematici, l’Arpal potrebbe annunciare l’allerta meteo per domani. Da diversi giorni si parla del maltempo previsto anche sulla nostra provincia e, i timori si acuiscono dopo che anche Meteo France ha lanciato l’allarme nelle ultime ore.

Come si vede nella cartina di ‘Meteo e Radar’, una forte linea di pioggia prevista molto intensa, tra oggi sul Sud della Francia e domani su tutto il Nord Ovest della penisola, vengono preannunciate forti precipitazioni. Gli episodi piovosi, con annessi temporali, dovrebbero concludersi nella giornata di domenica.

Secondo Meteo France si tratta di un fenomeno definito ‘Episode méditerranéen’, ovvero sistemi temporaleschi in grado di scaricare mesi di pioggia in poche ore. Sono legati ad aria calda, umida e instabile che sale dal Mediterraneo e che può generare tempeste violente a volte stazionarie. Si verificano in modo privilegiato in autunno, quando il mare è il più caldo, il che favorisce una forte evaporazione.

Ora si attende l’eventuale annuncio di una allerta meteo da parte di Arpal, una decisione che verrà presa dopo le verifiche da parte degli esperti dell’ente, in relazione ai modelli matematici.