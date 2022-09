Sanremo: il popolo di Fridays for Future torna in strada per il clima “Prima le persone, poi i profitti” (foto e video)

Riparte la marcia di Fridays for Future, i ragazzi tornano in piazza per l’ambiente, per il loro futuro. Sanremo ha risposto questa mattina all’appello del movimento ambientalista internazionale che ha rilanciato lo sciopero globale in 70 città italiane.



L’appuntamento fissato per le 10 in piazza Colombo dove si sono ritrovati i promotori locali di Fridays for Future insieme a una nutrita schiera di associazioni e liberi cittadini che hanno voluto manifestare per mettere l’accento sul tema climatico. Il tutto a due giorni dalle elezioni politiche, tornata chiave in un momento di crisi energetica.

Il corteo radunato in piazza si è poi snodato per le vie del centro portando striscioni e slogan a favore del pianeta e per un futuro più attento alle tematiche ambientali.

I ragazzi vivono in una difficile dicotomia tra la ferma speranza in un futuro migliore e il comprensibile scoramento per una classe dirigente che negli ultimi decenni non ha certo saputo conquistare la loro fiducia. E le elezioni all'orizzonte non sembrano smuoverli dalla loro posizione.

Le interviste