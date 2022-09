Vallecrosia: furto nella Canonica di San Rocco, la Polizia scopre il colpevole. E' un 45enne italiano

E’ stato indagato, in stato di libertà, l’autore del furto commesso nella Canonica della Parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, il 16 settembre scorso.

Era stato il Parroco, don Rito, a denunciare il furto di circa 1.000 euro in contanti, 600 dei quali destinati ai bambini della missione ‘Oasis de amor y paz’, attiva in Colombia dove il sacerdote con la sua opera tenta di salvare i ragazzi che rischiano di essere sfruttati dalle organizzazioni criminali nelle piantagioni della coca.

Decisiva è stata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno permesso l’identificazione del ladro. Si tratta di un uomo di 45 anni, italiano e residente nella zona, che si è arrampicato fino al secondo piano della Canonica ed è entrato penetrato all’interno da una finestra aperta. Oltre al denaro contante ha rubato un orologio, una carta Postepay e una carta bancomat.

Il giorno dopo, gli investigatori del Commissariato di Ventimiglia hanno eseguito, nella sua abitazione, una perquisizione personale e locale delegata dall’Autorità Giudiziaria. Gli agenti non hanno rinvenuto gli oggetti rubati, ma hanno trovato e sottoposto a sequestro tutti gli indumenti indossati dal ladro in occasione del furto, risultati essere perfettamente corrispondenti a quelli osservati nelle immagini estrapolate dalla videosorveglianza.

Ad aggravare la posizione del 45enne gli agenti hanno ritrovato e sequestrato anche due carte di credito risultate rubate in precedenza, in una ditta di floricoltura di Camporosso, che hanno fatto scattare una seconda segnalazione alla Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia per il reato di ricettazione.