Arma di Taggia: domani saranno abbattuti due eucalyptus a rischio crollo, Longobardi "Non c'era possibilità di recupero"

Due eucalyptus verranno tagliati domani ad Arma di Taggia. Si tratta di alberi alti circa 10 metri, in via Blengino e nel parco di villa Boselli.

Il Comune di Taggia previa V.T.A. sui due esemplari, ha disposto l'abbattimento delle piante. Dall'indagine diagnostica è emerso che si tratta di alberi altamente cariati. All'esterno le piante si presentano secche e non sono in grado di dare vita a una nuova chioma, esprimendo foglie poco vitali. Il problema che ne pregiudica la stabilità è all'interno dove c'è una grande cavità con carie fibrosa.

"C'era un oggettivo rischio per la popolazione. In questi anni - ci spiega l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - i due alberi erano stati attenzionati e curati per quanto possibile. La relazione ha fatto emergere un potenziale pericolo consigliando l'abbattimento e non ravvisando la possibilità di recupero con interventi agronomici ordinari e straordinari".