Sabato e domenica anche nella nostra provincia le ‘Giornate Europee del Patrimonio’

Anche per quest’anno i Musei statali della Direzione regionale Liguria aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. In provincia di Imperia aderiscono alle GEP il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, l’Area archeologica di Nervia a Ventimiglia e Forte Santa Tecla a Sanremo.

Sabato prossimo il Museo Preistorico dei Balzi Rossi offrirà visite guidate gratuite con orario 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. La Grotta del Caviglione sarà visitabile in continuità dalle 11 alle 17. Non è necessaria la prenotazione, ingresso con biglietto del museo. Domenica l’Area archeologica di Nervia accoglierà il pubblico con una visita guidata con l’archeologo alle 15.30 che sarà seguita alle 17.00 dallo spettacolo "La figlia di Carmine" presentato da OdV Caritas Intemelia e realizzato da “Teatro Abusivo & Trio Scampato +1 - Scuola MusicArte”. Uno spettacolo comico e surreale sul tema dei disservizi. Politicamente scorretto e dissacrante affronta alcuni dei paradossi di questa Italia. Lo spettacolo, scritto dai ragazzi della Compagnia e diretto da Davide Barella è accompagnato dalla musica originale di “Trio Scampato + 1”. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso con biglietto dell’Area archeologica.

Al Forte Santa Tecla di Sanremo, venerdì alle 12 verrà presentato al pubblico il progetto di recupero delle aree esterne del Forte e del Cortile dell’ora d’aria, nell’ambito del grande cantiere di restauro in corso. Resteranno esposte per tutto il fine settimana le immagini del progetto e saranno sempre visitabili la mostra di Roberto Altmann “Work in progress. Il divenire della Forma” e l’installazione “Doccia” degli artisti Alberonero e Jacopo Valentini, oltre alle terrazze sui bastioni. Orario esteso sabato e domenica per Forte sarà aperto con orario prolungato, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 23: sabato sera ingresso speciale un euro dalle 20 alle 23. Si tratta dell’ultimo fine settimana di apertura prima della ripresa dei lavori di restauro.

In provincia di Savona sono previste iniziative dedicate alle GEP sia a Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese che a Forte San Giovanni a Finale Ligure.

A Forte San Giovanni di Finale Ligure sabato alle 18 inaugurerà il nuovo punto ristoro a cura di Consorzio Finale Outdoor Region, mentre alle 21 si terrà una visita guidata con il Direttore per conoscere il Forte e i progetti futuri. Apertura prolungata dalle 10.30 alle 22.30. Domenica verrà invece dedicata ai bambini e alle famiglie. Durante l’orario di apertura del forte (10.30-20) sarà possibile scoprire la storia e i segreti della fortezza in modo giocoso con una speciale caccia al tesoro Giobatta il soldato e il forte abbandonato (bambini dai 5 ai 10 anni) a cura di Associazione Baba Jaga. Orari 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30 (tempo massimo 60 min). Prenotazione consigliata teatrodelleudienze@gmail.com e 335 3515699339. L’ingresso al forte e tutti gli eventi sono gratuiti.

Calendario eventi e orari apertura

Museo preistorico nazionale dei Balzi Rossi | Ventimiglia | Visite guidate

Sabato 24 settembre

ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 visite guidate per tutti, non è necessaria la prenotazione

Grotta del Caviglione visitabile dalle 11.00 alle 17.00

Apertura sabato e domenica 8.30 – 19.30

Ingresso 4 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni

Area archeologica di Nervia | Ventimiglia | Visita guidata e spettacolo nel Teatro romano

Domenica 25 settembre

ore 15.30 visita guidata con l’archeologo

ore 17.00 spettacolo La Figlia di Carmine di Teatro Abusivo & Trio Scampato +1 - Scuola MusicArte

Apertura sabato 9.00-17.00 e domenica 9.00-14.00 e 15.30-18.30

Ingresso 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni

Forte Santa Tecla | Sanremo | Presentazione progetto restauro e Mostre

Venerdì 23 settembre

ore 12.00 Presentazione del progetto di recupero delle aree esterne del Forte e del Cortile dell’ora d’aria nell’ambito del cantiere di restauro