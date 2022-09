Giornate Europee del Patrimonio 2022: doppio evento sabato prossimo a Sanremo

La Giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Sanremo alle Giornate Europee del Patrimonio, che quest'anno si svolgono sabato e domenica prossimi. In particolare, due sono gli eventi organizzati a cura dell'Assessorato alla Cultura, entrambi programmati per sabato.

Alle 9.30 una Passeggiata sui luoghi calviniani, in collaborazione con il Club UNESCO di Sanremo; con la guida Angela Rossignoli (ritrovo in piazza Colombo). Una passeggiata speciale con la guida turistica Angela Rossignoli: si percorreranno i luoghi raccontati dallo scrittore quando saliva alle campagne paterne di San Giovanni. Un mondo ormai dimenticato, fatto di 'beodi', campagne, sentieri e mulattiere, in parte soffocati dal cemento, ma ancora visibili; i luoghi tanto amati da Mario Calvino (l’Agronomo padre di Italo) e tanto invisi ad Italo.

Alle 17, al Museo Civico di piazza Nota, la conferenza “La lapide ritrovata dell’antica torre dei Sapia”, a cura del dott. Alfonso Sista, Storico dell’Arte, già Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e della restauratrice Raffaella Devalle.

Grazie all’intervento dell’Assessore alla Cultura Silvana Ormea è stato possibile recuperare una lapide in marmo murata nell’atrio d’ingresso del Condominio dei Fiori in via Padre Semeria, su segnalazione del dott. Alfonso Sista. L’incarico del recupero della lapide e della realizzazione della copia è stato affidato dal Settore Cultura del Comune di Sanremo alla restauratrice Raffaella Devalle.

La lapide venne commissionata da alcuni membri della Famiglia Sapia alla fine del XVI secolo e installata nella torre di avvistamento anti barbaresca fatta da essi erigere nella Regione del Berigo, attuale Corso Inglesi, ove i Sapia, in seguito Sapia Rossi, con l’acquisizione del titolo nobiliare di Conte, possedevano alcuni terreni. La lapide in marmo, dopo una adeguata operazione di ripulitura, verrà finalmente esposta nel Museo Civico di Sanremo ed illustrata al pubblico nel corso della conferenza di presentazione che si terrà sabato 24 settembre alle ore 17 nella Sala Consiliare di Palazzo Nota.

Introdurrà la giornata ed inaugurerà la nuova esposizione l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea.