Camporosso: le rubano i gioielli in casa e lancia l'appello per ritrovare almeno gli orecchini della bisnonna

“Ci hanno rubato in casa a Camporosso ma vi chiedo per favore di restituirmi almeno gli orecchini della mia bisnonna”: è questo l’appello di una donna, lanciato sui social, per riavere almeno un caro ricordo di famiglia, tra i gioielli rubati dai ladri, nel suo appartamento.

E la donna, Cintia Gonzalez, ha anche pubblicato la foto degli orecchini rubati. I ladri sono penetrati nell’abitazione della donna, mettendola a soqquadro e rubando di tutto, compresi gli orecchini. Ora, ovviamente, la donna ha chiesto al popolo del web di verificare se i preziosi verranno venduti a qualcuno e di restituirglieli.

Speriamo che il miracolo possa accadere.