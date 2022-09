Sanremo: dal Comune 91 mila euro alla Rai per la produzione dei ‘Making Of’ durante il Festival

La produzione Rai relativa al Festival di Sanremo non si ferma alla sola settimana della kermesse. Con la collaborazione del Comune durante l’ultima edizione sono stati realizzati anche due documentari ‘Making Of / Backstage’ per raccontare la città e l’evento sotto un occhio differente.

L’accordo tra Comune e Rai ha la durata di due anni e interessa le edizioni 2022 e 2023 (72ª e 73ª) per un importo di 91 mila euro all’anno. Una spesa non secondaria per due produzioni video che di certo non sembrano a buon mercato per le casse del Comune.

Nelle immagini dei due mini-documentari, inoltre, sembra che la Rai abbia pensato più al prodotto Festival che alla promozione della città. Un punto sul quale forse il Comune potrebbe insistere maggiormente in vista delle prossime edizioni anche a fronte della consistente spesa sostenuta.