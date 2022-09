Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 18 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 18 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-22.00. ‘La Dolce Via’: mercato con prodotti dolciari del cioccolato, prodotti del territorio, artigianato e creatività. Piazza Colombo

9.30. ‘Me Too’: tavola rotonda dedicata alla formazione su tematiche di attualità a cura dell'Azione cattolica diocesana. Villa Giovanna d’Arco, anche domani (locandina)

10.00-17.00. ‘MareCultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana’: evento di due giorni organizzato da CNA Imperia con approfondimenti sulla cultura ed economia legata al mare. Non mancheranno momenti di festa con musica, cabaret artisti di strada e degustazioni e aperitivi a tema e mostra del concorso fotografico ‘Racconta il Mare Ligure’. Porto Vecchio (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Case Fascei - Passo Pian del Latte - Monte Monega - Case Fascei accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 4166068 (più info)



9.00-20.00. Per la Festa di San Maurizio, ultimo giorno dell’Expo Alpi del Mare a Porto Maurizio: apertura stand dalle ore 9 + Mostra del Fungo + Esibizioni Scuole di Musica e Truccabimbi



9.30. ‘Min e il Delfino’: nuovo appuntamento con i fiaba-concerti di Pànta Musicà rivolto ai più piccoli divisi per età (0-3 anni alle 10.30 e 4-6 anni alle 11.15). Sala dei Pescatori alla radice del Molo del porto di Oneglia, info e prenotazioni al 392 9516481



17.00. ‘L’Amore è...’: manifestazione dedicata ai bimbi speciali e alle loro famiglie a cura dell’Harley Davidson Italian Club Liguria con la Mental Coach Chiara Angela Boetti e l’Educatrice dell’infanzia Monica Ieracitano. Alle 20, direttamente da Zelig lo spettacolo comico aperto a tutti di Daniele Raco ‘Il Vecchio e il male show’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio, info via whatsapp al 3355729143 (locandina con il programma)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



21.00. Tradizionale concerto per i festeggiamenti di San Maurizio nell'ambito della quinta stagione culturale E20 del Duomo di Imperia. Protagonista l'organista Walter Gatti con brani di Bach, Mendelshonn e Schumann. Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.30. Passeggiate tra Storia e Natura’: escursione da La Brigue a Notre Dame des Fontaines, la ‘Cappella Sistina’ delle Alpi Marittime, a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ e Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Ritrovo davanti al museo, info 0184 351181 (più info)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: ultimo giorno della mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino



VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



10.30 & 17.00. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



OSPEDALETTI



10.00. ‘Raduno dei Fiori’, raduno di Auto storiche, Rally, Abarth e moderne: partenza per il Giro della Ronde (mattino) + esposizione delle auto su C.so Regina Margherita (pomeriggio)

TAGGIA ARMA



8.00- 19.00. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo nell’ex mercato coperto di Taggia

DIANO MARINA

8.30. Tradizionale Raduno di Fiat 500 derivate e moderne del Golfo Dianese organizzato dal Club 500 Golfo Dianese. Ritrovo ed iscrizioni in piazza del Comune (più info)

9.00. Sull'Onda di Settembre 2022: 11ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora.Vie del centro cittadino

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

BADALUCCO

9.30. 'Stoccalucco 2022': sagra dello stoccafisso a' Baücogna allietata da numerosi eventi collaterali e musica live (il programma). Piazze e vie del paese (i dettagli a questo link)

BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’: concerto di Marco Prevosto al pianoforte, Valentina Rebaudo al clarinetto e Luigi Colasanto al violoncello in un viaggio nella musica europea dell’Ottocento. Chiesetta di San Rocco, ingresso libero

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘60° Sagra dei Barbagiuai’: degustazione del saporito piatto tradizionale della Val Nervia vero e proprio ‘cibo di strada’ del Ponente Ligure preparato sul momento Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, informazioni +39 3355393500 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Vivi Nel Cuore’: 10ª edizione del concerto di beneficenza in memoria di Mariarosa Verando con ricavato devoluto al Rifugio La Cuccia di Imperia. Esibizione di numerosi talenti canori della provincia, tra cui Manuel Borroi, che porta sul palco alcuni dei maggiori successi di Luciano Pavarotti. Presenta la serata Barbara Cibelli e il comico di Colorado Enrico Luparia, madrina dell'evento Elisa Giordanengo. Villa Govi

DOLCEACQUA



15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA



7.30. 5ª edizione ‘Una marcia in più’, gara non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese. Partenza da piazza XX Settembre (più info)



TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza dal Museo Civico. (più info)



FRANCIA

GOLFE-JUAN

10.00. Rievocazione napoleonica 2022: un weekend al ritmo delle armi napoleoniche con sfilate di soldati, ricostruzioni, spettacoli equestri e molto altro. Avenue des Frères Roustan (il programma a questo link)

MENTON



10.00-16.00. ‘Italia Eterna’: ultimo giorno del convegno animato da italiani trasferiti all’estero per lavoro o per scelta di vita, stranieri con radici italiane e che spesso prendono un secondo passaporto, quello italiano, ma anche stranieri che amano l’Italia e ne parlano la lingua. Modera Armando Torno, giornalista, Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Palazzo degli Ambasciatori, rue Partouneaux 3 (il programma QUI, i relatori QUI)

MONACO



9.30. 4ª edizione della tradizionale passeggiata di fine estate delle leggendarie 500 Fiat storiche fra Monaco, Francia e Italia. Ritrovo in Place de la Mairie sulla Rocca di Monaco (più info)

10.00. 3ª mostra felina internazionale di Monaco: concorso di bellezza di gatti di razza, da scoprire in famiglia, a cura dell'Associazione monegasca ‘De Gati De Munegu’. Espace Léo Ferré, anche domani

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





