Doppio intervento nella notte per i Vigili del Fuoco: sfiamma un quadro elettrico a Sanremo e bruciano alberi a Imperia

Doppio intervento, nella notte, da parte dei Vigili del Fuoco della nostra provincia. Verso le 2, i pompieri di Sanremo sono intervenuti in via Galilei per la segnalazione di alcuni residenti che vedevano fumo e fiamme da un quadro elettrico pubblico.

Effettivamente il quadro ‘sfiammava’ e i Vigili del Fuoco hanno tenuto sotto controllo la situazione, allertando il personale di Amaie. I tecnici, intervenuti sul posto, hanno sistemato il quadro.

Poco dopo, verso le 3, i Pompieri del Comando provinciale hanno spento alcuni piccoli roghi, divampati nella pineta accanto alle Ferriere. L’incendio è stato spento in pochi minuti.